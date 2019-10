Fortnite: con l'aggiornamento 11.01 arrivano le skin di Halloween

Mentre scriviamo, i server del battle royale di Epic Games sono offline per via dell'aggiornamento 11.01 di Fortnite, che porterà con sé diverse novità, e stando ai data miner introdurrà le skin di Halloween, in vista dell'attesa festività.

Epic aveva già dichiarato di voler continuare ad aggiungere stili per le skin già esistenti, e così è stato nei casi degli outfit come Waypoint, Castor, Elmira, Sandstorm ed altri. Lo stesso trattamento sembra sia stato riservato anche a quelle di Halloween, come le skin Skull Trooper e Skull Ranger, che saranno già note ai fan, ma che avranno un tocco nuovo, come potrete vedere nelle foto in calce alla news.

Le nuove skin saranno tutte acquistabili tramite lo shop del gioco, non appena i server torneranno online, dopo l'aggiornamento alla versione 11.01 di Fortnite. Come sempre, vi ricordiamo che le modifiche estetiche che acquisterete ingame non vi forniranno alcun vantaggio competitivo, ma avranno l'unico scopo di dare un nuovo look al vostro personaggio.

Che ne pensate? Acquisterete una delle nuove skin di Halloween?