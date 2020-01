Fortnite: l'aggiornamento 11.40 arriva questa settimana, risolverà il bug del Bus?

Inizialmente atteso per la scorsa settimana, l'aggiornamento 11.40 di Fortnite è scomparso dai rader e sono in molti a pensare che la pubblicazione sia stata rimandata effettivamente alla settimana appena iniziata. La patch arriverà nei prossimi giorni? Facciamo chiarezza.

Con ogni probabilità l'aggiornamento 11.40 di Fortnite uscirà martedì 14 o mercoledì 15 gennaio, giusto in tempo per preparare il gioco all'arrivo delle nuove Sfide a Tempo Straordinario previste per mercoledì 16 gennaio. Al momento si tratta solamente di ipotesi ed Epic Games non ha ancora confermato nulla a riguardo.

La nuova patch dovrebbe portare in dote non solo nuovi contenuti per Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa ma anche bug fix per risolvere numerosi problemi segnalati dalla community. L'aggiornamento dovrebbe correggere anche il bug della sfida Visita Differenti Fermate del Bus della serie Rimedio VS Tossina: un problema tecnico sembra infatti non conteggiare correttamente la visita alla fermata, rendendo di fatto impossibile completare la sfida.

Restiamo in ogni caso in attesa di annunci per quanto riguarda il debutto del nuovo aggiornamento 11.40, novità in merito dovrebbero arrivare nella giornata di oggi o al più tardi nella mattinata di domani.