Fortnite aggiornamento 11.40: una valanga di skin e oggetti negli ultimi leak

Mentre i server sono ancora offline per l'aggiornamento 11.40 di Fortnite, i data miner sono come sempre al lavoro per cercare di fornirci anticipazioni sulle nuove aggiunte in arrivo sul popolarissimo battle royale di Epic Games.

Ecco dunque che la rete si è già riempita di leak che svelano il probabile arrivo di una vagonata di nuove skin, glider, musiche e balletti e tanto altro ancora. Ovviamente come di consueto in questi casi vi raccomandiamo di non prendere il tutto per oro colato, dato che non si sa né se e né quando Epic Games deciderà di rendere disponibili le skin trapelate.

Tuttavia è sempre bello dare un'occhiata in anticipo a quello che potrebbe essere il futuro del gioco, perlomeno a livello cosmetico. Date un'occhiata alla gallery in calce alla news per scoprire tutte le novità.

Per quanto riguarda l'aggiornamento 11.40, a brevissimo Epic Games dovrebbe diffondere le patch notes ufficiali, che faranno finalmente luce sui nuovi contenuti dell'attesissimo update di Fortnite. Il gioco infatti non riceve aggiornamenti da circa un mese, visto che l'ultimo risale al 18 Dicembre 2019.

Cosa vi aspettate?