Fortnite: l'aggiornamento 11.50.1 risolve il fastidioso bug dei picconi

Nella giornata di ieri, Epic Games ha pubblicato l'aggiornamento 11.50.1 di Fortnite su Xbox One, Nintendo Switch e iOS, senza tuttavia fornire un vero e proprio changelog. Quest'oggi, è arrivato anche su PlayStation 4, mentre i giocatori PC sono ancora in attesa.

Nonostante l'assenza di comunicazioni ufficiali, i giocatori non c'hanno messo molto a capire su cos'è intervenuto questo nuovo, piccolo aggiornamento privo di contenuti. In sostanza, ha risolto il fastidioso bug che impediva ad alcuni colpi dei picconi (contro edifici, alberi, oggetti e quant'altro) di andare a segno, allungando inevitabilmente i tempi di raccolta dei materiali. Se giocte a Fortnite, sapete bene che ciò poteva fare la differenza tra la vita e la morte, tra un match dignitoso e una clamorosa sconfitta. Per fortuna, ora è un lontano ricordo.

Intanto, continua la marcia d'avvicinamento alla Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, il cui inizio è fissato per il prossimo 20 febbraio. Mentre prosegue l'evento di San Valentino Amore e Guerra, sulla mappa di gioco sono cominciati ad apparire alcuni indizi su un nuovo evento in-game, mentre i data miner stanno ipotizzando l'aggiunta di un nuovo materiale di costruzione nella Battaglia Reale di Fortnite..