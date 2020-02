Fortnite: che fine ha fatto l'aggiornamento 11.51?

Nella giornata di ieri Epic Games ha pubblicato l'aggiornamento 11.50.1 di Fortnite, un minor update che risolve il fastidioso bug dei picconi e corregge altri problemi minori. Ma che fine ha fatto l'attesa patch 11.52?

Al momento tutto tace da parte degli sviluppatori ed è probabile che il prossimo Major Update di Fortnite non arriverà questa settimana bensì il 20 febbraio, in contemporanea con l'avvio della Stagione 2. Per la settimana corrente Epic Games ha lanciato l'evento Fortnite di San Valentino con le relative sfide, difficile quindi ipotizzare l'arrivo di ulteriori update tra oggi e domani.

La seconda stagione di Fortnite Capitolo 2 prenderà il via la prossima settimana, al momento non ci sono molti dettagli a riguardo ma possiamo aspettarci una patch piuttosto corposa che apporti numerose modifiche e includa i primi contenuti della Season 2, tra cui nuovi materiali per la costruzione, come emerso da un recente leak.

Ricordiamo che è ancora in corso l'evento Fortnite x Birds of Prey con l'esclusiva skin Harley Quinn Sempre Fantasmagorica, quest'ultima sbloccabile completando tre semplici sfide, affrettatevi perchè l'evento crossover resterà disponibile solamente per poche ore e terminerà ufficialmente oggi, giovedì 13 febbraio. Per il 2020 Epic Games ha in programma tante novità per Fortnite, l'obiettivo è quello di continuare a supportare massicciamente le modalità Battle Royale, Salva il Mondo e Creativa.