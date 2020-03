Fortnite: l'aggiornamento 12.30 svela le Sfide della Settimana 7 e 8

Il nuovo aggiornamento 12.30 di Fortnite è ora disponibile per il download, con l'arrivo della patch i dataminer hanno analizzato il codice sorgente scoprendo in anteprime le Sfide della Settimana 7 e 8.

Al momento l'elenco non è completo e come sempre vi ricordiamo che Epic Games potrebbe cambiare le carte in tavola all'ultimo momento, come già accaduto in passato proprio per evitare leak e fughe di notizie.

Fortnite Sfide Settimana 7 - 2 aprile 2020

Cerca forzieri all'interno delle basi spia

Infliggi danni usando mitragliette o pistole

Raccogli 75 frammenti di vario materiale entro 60 secondi dall'atterraggio del Bus

Nasconditi in una scatola di cartone nella fabbrica di scatola

Fortnite Sfide Settimana 8 - 9 aprile 2020

Cerca forzieri nei luoghi storici

Sconfiggi gli avversari a 15 metri usando le mitragliette

Trova la spada di Skye

Sicuramente l'elenco è destinato a crescere nelle prossime ore, inoltre aspettiamo la lista definitiva delle Sfide di Deadool, non è ancora chiaro se questa settimana arriverà la tanto famigerata skin del personaggio Marvel o se per questa dovremmo attendere la metà di aprile come più volte rumoreggiato. Un leak dell'aggiornamento 12.30 ha svelato anche le nuove skin di Fortnite in arrivo nel 2020, maggiori dettagli su questi contenuti sono attesi nelle prossime settimane.