Fortnite: l'aggiornamento 12.60 esce questa settimana?

Quando esce l'aggiornamento 12.60 di Fortnite? Questo update dovrebbe rappresentare l'ultima patch della Stagione 2 e dovrebbe dunque essere reso disponibile entro la fine del mese, ma quando esattamente? Lo vedremo questa settimana?

Al momento non ci sono dettagli dai canali social di Epic Games e i profili di Fortnite non rivelano nulla riguardo l'arrivo del prossimo aggiornamento. Certamente non uscirà oggi mentre potrebbe arrivare tra mercoledì 20 e giovedì 21, anche se non ci sono certezze in merito. Considerando che questa settimana non sono previste nuove sfide, gli sviluppatori potrebbero decidere di rimandare tutto all'ultima settimana di maggio, così da preparare Fortnite all'evento Doomsday e alla fine della Season 2.

Nelle scorse ore alcuni dataminer segnalano grandi cambiamenti per l'Agenzia, che questi siano legati all'aggiornamento 12.60? Le probabilità sono molto alte, restiamo quindi in attesa che Epic si pronunci in merito. Nel mentre, ricordatevi di fare attenzione alle truffe sulle skin di Fortnite gratis, alcuni siti stanno promettendo costumi in regalo semplicemente effettuando il login con le proprie credenziali, evitate accuratamente qualsiasi richiesta di questo tipo che non provenga direttamente da Epic Games e prestate molta attenzione, le truffe su Fortnite sono davvero numerose in questo periodo.