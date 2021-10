Fortnite, aggiornamento 18.30 disponibile: nuova area, Halloween e sfida tra armi

Dopo l'avvio della chiusura temporanea dei server di gioco, l'aggiornamento 18.30 di Fortnite: Battaglia Reale è ora disponibile per il download da parte della community del free to play.

Diverse le novità introdotte dall'update, in particolare per quanto riguarda la modalità battle royale del titolo di Epic Games. Anche questa settimana, innanzitutto, il gioco gratuito accoglie una sfida tra due nuove armi, con i giocatori chiamati a scegliere se introdurre nel gioco la bizzarra Bomba ballerina oppure il più canonico Fucile pesante da combattimento. Come orami tradizione per il titolo, l'arma che raggiungerà per prima la quota di finanziamento pari al 100% sarà la vincitrice del contest: i giocatori sono dunque chiamati a donare i propri lingotti d'oro!

Una nuova area ha inoltre realizzato il suo debutto sull'isola. Si è infatti finalmente aperta la porta misteriosa presente nella zona di Gattogrill. Attenzione però: a quanto pare sembra trattarsi di un rifugio della Dottoressa Slone! Contemporaneamente, il centro del mondo di Fortnite: Battaglia Reale è testimone di una nuova fase di convergenza dei pericolosi cubi fluorescenti.

Confermate infine tutte le novità previste per i festeggiamenti di Halloween in Fortnite, con l'evento speciale che si protrarrà tra le ore 1:00 del 30 ottobre sino al medesimo orario del 1 novembre.