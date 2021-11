Fortnite, aggiornamento 18.40 disponibile: il BRUTO è tornato ed è furioso

Dopo aver diffuso il primo trailer dell'evento di Fortnite a tema Naruto, Epic Games presenta tutti i dettagli relativi al nuovo aggiornamento 18.40, ora disponibile per il download.

La prima grande novità legata all'update riguarda il programma Sforzo di Guerra. Dopo diverse settimane, gli sforzi economici dei giocatori in-game si sono infine concretizzati nel ritorno in azione del possente B.R.U.T.O. Grazie ai lingotti d'oro raccolti in-game, il colossale mecha è ora nuovamente disponibile sull'isola di Fortnite, ed è più furioso che mai. Nella sua nuova versione, battezzata "B.R.U.T.O. Ripristinato", quest'ultimo è pronto a fronteggiare la corruzione diffusa dalla Regina dei Cubi.

Lo sforzo finanziario richiesto ai frequentatori dell'isola non è però terminato. Per attivare le stazioni del colosso sarà infatti necessario offrire ulteriori lingotti presso le relative postazioni, ora disseminate in vari punti strategici della mappa di Fortnite: Battaglia Reale. L'impegno dei giocatori sarà ad ogni modo ripagato con la possibilità di sfruttare i potenti armamenti in dotazione al B.R.U.T.O. Ripristinato per sconfiggere le orde di mostri del Cubo in un sol colpo.



In aggiunta, l'update 18.40 ripristina nella Battaglia Reale il veicolo Carrello della Spesa e corregge diversi bug. Infine, lo ricordiamo, è ora disponibile lo speciale evento a tema Naruto in Fortnite: Battaglia Reale.