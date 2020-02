Fortnite: l'update del 25 febbraio risolve dei bug e rimuove la risoluzione Stretched

A meno di una settimana dal lancio della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, Epic Games ha pubblicato il primo aggiornamento. Non introduce nuovi contenuti, ma risolve alcuni dei nuovi bug segnalati dai giocatori.

Tanto per cominciare, ha sistemato i problemi all'editing mentre si effettuava lo sprint e i malfunzionamenti della Mira Assistita, che in certe situazioni non si comportava come previsto. Ha inoltre risolto i problemi con le notifiche dell'HUB Party, la perdita dell'input del controller nel vault di Maya e introdotto su tutte le piattaforme la possibilità di disabilitare l'audio delle emote con licenza, in sostanza quelle con delle canzoni reali come Never Gonna. Anche se non viene menzionato ufficialmente, Epic Games ha anche rimosso la possibilità di utilizzare la risoluzione Stretched, ovvero una funzione che i giocatori più competitivi sfruttavano per aumentare il campo visivo e ottenere un maggior controllo del campo di battaglia.

Prima di salutarvi, segnaliamo che è stato pubblicato il nuovo Starter Pack Iris su PS4, che al prezzo di 5,99 euro offre 600 V-buck, il costume Iris con tanto di stile aggiuntivo, il dorso decorativo Rondor e il piccone Ascia pop. Tra le nostre pagine trovate anche una guida per muovere i primi passi nella Stagione 2 di Fortnite.