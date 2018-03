Fortnite: l'aggiornamento 3.3 introdurrà i Lama e rimuoverà le Granate Fumogene

I giocatori di Fortnite Battle Royale sono ancora impegnati con le sfide della terza settimana, ma gli sviluppatori dihanno già fornito un assaggio dell'previsto per i giovedì 15 marzo.

Tanto per cominciare, il System Designer Eric Williamson ha annunciato che debutteranno i Lama! Questi saranno a tutti gli effetti delle loot box, che funzionano come i normali forzieri. Appariranno in maniera casuale sulla mappa di gioco e, secondo gli sviluppatori, "vi aiuteranno in caso di necessità". Ulteriori dettagli verranno forniti nei prossimi giorni. L'aggiornamento 3.3, inoltre, rimuoverà le Granate Fumogene, poiché a quanto pare non sono molto utilizzate dai giocatori.

Williamson ha poi colto l'occasione per aggiornarci sui tanto attesi Jetpack. Il loro arrivo è stato annunciato diverso tempo fa, ma gli sviluppatori stanno ancora lavorando al loro bilanciamento. Nei test interni sono stati rilevati alcuni problemi attualmente in via di risoluzione, pertanto servirà un altro po' di pazienza.

Fortnite è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma si sta preparando per sbarcare su dispositivi mobili. A partire da oggi, sarà possibile richiedere l'invito per provarlo in anteprima su iPhone e iPad.