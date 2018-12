Fortnite Aggiornamento 7.10: trapela un nuovo bundle di skin leggendarie

Dopo la pubblicazione del nuovo aggiornamento 7.10 di Fortnite i data miner si sono messi subito all'opera, scoprendo in anticipo l'arrivo di nuove skin leggendarie a tema natalizio. Di cosa potrebbe trattarsi?

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, il data miner Sr. DraBx ha scovato una cartella denominata "Frozen Legends" tra i nuovi file dell'aggiornamento 7.10. Anche se non esiste una data di pubblicazione associata al pacchetto, i riferimenti contenuti nel leak lasciano pensare che le nuove skin arriveranno presto nel gioco.

Il nome del pacchetto sembra suggerire che le nuove skin saranno a tema invernale. Alcuni utenti ritengono che potrebbe trattarsi di nuove varianti leggendarie di skin classiche, riviste in ottica natalizia. Ricordiamo che i data mine precedenti hanno mostrato quelle che sembravano varianti invernali dei costumi di Red Knight, Cupid e Raven, e non è escluso che queste skin possano essere incluse nel pacchetto Frozen Legends.

Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dettagli da Epic Games. Intanto ricordiamo che è stato annunciato il nuovo evento natalizio di Fortnite, intitolato "14 Giorni di Fortnite", al via il 19 dicembre. Parlando di nuovi costumi, siete riusciti a livellare le skin progressive di Lynx e Zenith in Fortnite Battaglia Reale?