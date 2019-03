Fortnite: l'aggiornamento 8.10 disponibile da domani, 12 marzo

Tramite un un cinguettio pubblicato sul profilo ufficiale del Battle Royale, Epic Games ha annunciato che Fortnite si aggiornerà nella giornata di domani, martedì 12 marzo dalle ore 10:00, tramite la pubblicazione della patch 8.10. Conseguentemente, i server online del gioco andranno temporaneamente in manutenzione.

Non conosciamo ancora molti dettagli su questo nuovo update, ma appare più che plausibile l'introduzione del veicolo Baller che, come vi abbiamo segnalato su queste pagine nelle scorse ore, dovrebbe corrispondere ad una peculiare sfera trasparente con un sedile all'interno ed una ventosa sulla parte frontale, in grado di rotolare ed attaccarsi a qualsiasi superficie.

Recentemente i giocatori hanno portato all'attenzione del team di sviluppo di Epic Games un bug legato alla Mappa del Tesoro Sepolto, la quale potrebbe non mostrare correttamente la x rossa del punto di interesse. Non sappiamo attualmente se gli sviluppatori sono riusciti ad inserire il fix in tempo per la patch 8.10 o se, al contrario, gli utenti dovranno attendere fino al prossimo aggiornamento per il risolvimento del problema tecnico.

Fortnite Battle Royale è disponibile in formato free-to-play su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi iOS e Android. Il celebre streamer Ninja ha fornito alcuni consigli per riuscire a contrastare le abilità dei Pro Player. Sulle nostre pagine trovate le Guide per scaricare il titolo su PC e per completare tutte le Sfide della Settimana 2.