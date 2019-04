Fortnite Aggiornamento 8.40: anche la Modalità Creativa si aggiorna con tante novità!

Come preannunciato, in mattinata è stto reso disponibile l'aggiornamento 8.40 di Fortnite, che ha apportato la solita mole di novità e cambiamenti al celebre Battle Royale di Epic Games. Vediamo insieme quali modifiche sono state effettuate per quanto riguarda la Modalità Creativa.

Innanzitutto è stato introdotto l'Ordigno, che porterà distruzione e demolizione a livelli mai visti prima, mentre sono state aggiunte alcune nuove possibilità di personalizzazione per scorrere la classifica.

Come trapelato in precedenza, sono state confermate le varianti epiche e leggendarie per il fucile d'assalto di Fortnite. Per quanto riguarda i portali Isola, ora sono visualizzati come porte verso i giochi in evidenza, ed è stato semplificato il testo sovrastante, per mostrare il nome del creatore e quello dell'isola stessa, mentre avvicinandosi al portale verrà invece visualizzata una sua descrizione animata.

Sono stati risolti poi un gran numero di bug, tra cui quello che permetteva l'avvio di più partite contemporaneamente su isole diverse, e corretti alcuni errori con l'utilizzo del telefono.

Anche per quanto riguarda i prefabbricati sono stati corretti diversi errori e sono stati aggiunti il sottomarino, il sottomarino artico e l'elicottero alla Galleria auto A.

Oltre all'arrivo dell'ordigno, per quanto riguarda i dispositivi è stato aggiornato il Generatore di creature, che ora mostra il raggio di generazione ed è anche possibile generare le creature attraverso i muri.

Sono infine state aggiunte nuove opzioni di personalizzazione per quanto riguarda l'interfaccia utente.

Tutte le modifiche nel dettaglio, le potete trovare nelle patch note ufficiali.

Che ne pensate di questi cambiamenti? Siete già all'opera nel nuovo aggiornamento del Battle Royale?