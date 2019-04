Fortnite Salva il Mondo: i nuovi contenuti della patch 8.40

Il popolare Battle Royale di Epic Games si aggiorna con la patch 8.40 di Fortnite, che ha apportato diversi cambiamenti al gioco. Dopo aver visto le novità della Modalità Creativa di Fortnite, vediamo insieme adesso come cambia Salva il Mondo!

Innanzitutto sono disponibili i nuovi soldati e ninja leggendari, rispettivamente Coniglio Luna Mastino e Ken Lepre Scattante, con vantaggi tutti a tema pasquale, come ad esempio le bombe d'uovo. Torna anche il Soldato leggendario Jonsey coniglio incursore.

Il nuovo aggiornamento vede poi il ritorno di Proviamo il limite, nella Tempesta beta, con un nuovo numero di porte per gara (da 4 a 6), e un filmato per meglio chiarire quando inizia la gara. Una volta ottenuta la medaglia d'oro, bisognerà impedire agli Abietti di distruggere il portale per ottenere il distintivo platino.

È stato poi risolto un problema con le estrazioni di Blub, e corretti vari bug in generale, soprattutto per quanto riguarda la visualizzazione delle ricompense, e quelli che causavano diversi rallentamenti ai giocatori, ad esempio quando si accedeva al menù degli incrementi durante il gioco.

Nel pannello di selezione dell'equipaggiamento è stato aggiunto il comando Annulla, ed è stato introdotto il lancia uova di Pasqua, che lancia mine-uovo che esplodono al contatto coi nemici. È possibile averne fino a 6 attive contemporaneamente.

Tutte le migliorie e i cambiamenti dell'aggiornamento 8.40 di Fortnite sono infine disponibili nelle patch note ufficiali. Che ve ne pare?