Fortnite Aggiornamento 9.01: i nuovi contenuti della Modalità Creativa

Come vi avevamo anticipato ieri, nella giornata di oggi era previsto l'aggiornamento 9.01 di Fortnite, e così è stato. Epic Games ha infatti appena diffuso le patch note ufficiali dell'update e l'elenco di tutte le migliorie apportate nel celebre Battle Royale. Andiamo a vederle insieme nel dettaglio.

In questa news prendiamo in considerazione le novità relative alla Modalità Creativa, che nel nuovo aggiornamento introduce il nuovo prefabbricato Inclinato in Rovina, ed altri 7 prefabbricati e 3 nuove gallerie, tutti a tema "rovine". Sono stati introdotti vari tipi di appartamenti rovinati, il campo da basket rovinato, la torre dell'orologio - indovinate? - rovinata, eccetera.

Per quanto riguarda le armi è stato introdotto il Fucile d'assalto tattico, disponibile nelle varianti Rara, Epica e Leggendaria, e che è più efficace nel combattimento ravvicinato che non sulle lunghe distanze. L'elenco completo delle patch note è visualizzabile sul sito ufficiale di Epic Games.

Si tratta di praticamente tutte le novità aggiunte in questa modalità, trattandosi di un aggiornamento abbastanza minore. Come di consueto però è arrivato l'aggiornamento del negozio di Fortnite, che ogni giorno introduce nuove skin ed oggetti, e sul nostro sito potete trovare le novità della giornata di oggi.

