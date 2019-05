Fortnite Modalità Creativa: le novità dell'aggiornamento 9.10

Come vi avevamo anticipato, nella giornata di oggi arriverà l'aggiornamento 9.10 di Fortnite, che porterà tante novità nel battle royale di Epic Games. La software house per il momento ha diffuso le patch note ufficiali dell'update, che ci danno un'idea delle modifiche apportate: vediamole insieme.

Si parte con la collaborazione Fortnite X Jordan, il celebre marchio d'abbigliamento creato da Nike e Michael Jordan, il cestista più popolare di tutti i tempi. Nella nuova MAT Fai centro in centro, ispirata a New York, potremo ora eseguire salti giganteschi e raccogliere monete per vincere. Previsti il bundle Hang Time, i costumi Grind e Clutch e un pacchetto sfida esclusivo per il set.

Arriva anche un nuovo tema, Montagnole Maledette, grazie al quale potremo costruire isole spettrali con diversi inquietanti prefabbricati e set galleria.

Per quanto riguarda il gameplay sono state aggiunte alcune opzioni per quanto riguarda le prove a tempo e corretti un'infinità di bug che affliggevano il gioco. Migliorie aggiunte anche al telefono e anche alla versione Nintendo Switch, che presentava alcuni problemi ora risolti.

Come anticipato sono stati aggiunti sei nuovi prefabbricati e 5 gallerie a tema Montagnole Maledette, mentre per quanto riguarda i dispositivi è stato inserito il potenziamento Grind e tante altre novità, per le quali vi rimandiamo direttamente alle patch note ufficiali, visto che si tratta di un aggiornamento bello corposo.

Che ne pensate? In attesa che torni online, date un'occhiata al nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite.