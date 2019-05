Fortnite: l'aggiornamento 9.10 porterà tante migliorie al comparto audio

Il Direttore della Produzione Audio di Epic Games, Zak Belica, ha fornito un importante aggiornamento via Reddit sulle migliorie al comparto sonoro di Fortnite che verranno introdotte con l'arrivo dell'attesissimo aggiornamento 9.10 di Fortnite.

L'update è infatti atteso per questa settimana, e attraverso un post sul blog, sono stati svelati i cambiamenti audio che dovrebbero offrire al giocatore un'esperienza di gioco sempre migliore. Sono spesso stati segnalati problemi in tal senso, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di rendersi conto della vicinanza del nemico, che probabilmente saranno risolti con la nuova patch.

"La release dell'aggiornamento 9.1 arriverà presto e abbiamo continuato a lavorare sui problemi audio conosciuti. L'update offrirà molti miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda i nemici in prossimità del giocatore. Grazie per i continui feedback su Fortnite in queste discussioni, le apprezziamo davvero. Come sempre, sentitevi liberi di indicarci modi per poter migliorare e bug da sistemare, noi continueremo a leggere e a indagare sui report della community e ci lavoreremo su".

Segue poi una lista delle migliorie che arriveranno con l'aggiornamento 9.1 di Fortnite, alla quale vi rimandiamo per conoscere nel dettaglio tutte le novità che saranno apportate nel momento della release.

Sembra inoltre possa arrivare anche un'altra patch per risolvere i problemi delle cure della modalità creativa di Fortnite. Cambiamenti in arrivo in casa Epic Games insomma: vi fa piacere?