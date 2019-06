Fortnite aggiornamento 9.21: il Plasmatron 9000 arriva nella modalità Salva il Mondo

I server di Fortnite sono attualmente ancora offline, per cia dell'aggiornamento 9.21 di Fortnite, che apporterà al celebre Battle Royale di Epic Games alcune piccole novità. Vediamo insieme quelle che riguarderanno la modalità Salva il Mondo.

È infatti in arrivo una nuova simulazione WarGames, che porterà nuove chance di ottenere biglietti evento, un nuovo stendardo e incarichi giornalieri di vario tipo. In questa simulazione, chiamata Quanto alla rovescia, una bomba instabile si teletrasporterà in diversi punti della propria base, e gli Abietti saranno attratti dalla sua energia e cercheranno di distruggerla. Compito del giocatore sarà quello di difendere ogni nuova posizione della bomba.

Nel negozio settimanale inoltre, è arrivata una nuova arma: il Plasmatron 9000. Si tratta di una pistola automatica a energia a breve gittata, dalla cadenza di fuoco moderata. Gli anelli di plasma che spara, si espandono e perforano i nemici.

Tra le altre novità da segnalare, alcune migliorie social (sono stati aggiunti alcuni messaggi pop-up per quanto riguarda la chat vocale) e la solita correzione di bug ed errori di vario tipo.

Per saperne di più vi rimandiamo alle patch note ufficiali diffuse da Epic Games, mentre nel nostro sito trovate tutte le informazioni sulle novità della Modalità Creativa e le modifiche alla modalità Battaglia Reale portate dall'aggiornamento 9.21 di Fortnite.