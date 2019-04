Fortnite Aggiornamento: arrivano le skin del calcio, nuovi leak oggetti patch 8.20

Il negozio di Fortnite si aggiorna martedì 9 aprile con tanti nuovi contenuti tra cui skin, picconi, deltaplani, dorsi, coperture e tanti altri oggetti, tra cui il ritorno delle maglie da calcio, introdotte lo scorso anno in occasione dei Mondiali di Russia 2018 e ora nuovamente disponibili.

Fortnite Nuove Skin

Tra gli oggetti disponibili nel negozio nella giornata odierna troviamo il set completo Soccer Skin, ovvero otto diverse divise a tema calcio (rare) in vendita a 1.200 V-Buck ciascuna. Trovano spazio anche il Piccone Cleat (Non Comune, 500 V-Buck), il Deltaplano Pallone (Non Comune, Gratis) ed il piccone Vuvuzela (Raro) in vendita a 800 V-Buck. Tra gli altri oggetti segnaliamo il ritorno delle skin Assassino Artico e Maggiore Munizioni (1.200 e 1.500 V-Buck rispettivamente), le Emote Red Card (Non Comune, 200 V-Buck) e Kick Ups (Rara, 500 V-Buck), il Piccone Ghiacciolo (Raro, 800 V-Buck) e il Deltaplano Viceroy Mark 1 (Epico, 1.200 V-Buck).

Leak Skin Fortnite

Fortnite Insider ha continuato a scavare nel codice sorgente dell'aggiornamento 8.20, scoprendo una serie di skin, deltaplani e dorsi non ancora disponibili nel negozio. Li riportiamo di seguito con i nomi originali: Sea Wolf, Buccaneer, Seaworthy, Barrel & Booty, Plunder, High Seas. Inoltre sono emersi tre oggetti (Skin, Copertura e Piccone) infuocati apparentemente legati al Pacchetto Leggende di Lava di Fortnite.