Fortnite: aggiornamento del negozio del 18 giugno e tanti leak su skin e nuovi eventi

Non solo l'aggiornamento 9.30 di Fortnite: nel Battle Royale di Epic Games sembrano esserci in arrivo tantissime novità. Innanzitutto è online il nuovo aggiornamento del negozio, che porta la solita mole di nuove skin e oggetti, come ormia d'abitudine di ogni giorno.

A proposito di nuove skin però, sembra siano trapelati una moltitudine di nuovi outfit, per l'appunto, e tanti nuovi oggetti cosmetici, sia per quanto riguarda proprio quest'ultimo aggiornamento di Fortnite, sia in tema con il 4 Luglio, la festa dell'Indipendenza americana. Già l'anno scorso infatti, in occasione di questa festa, furono messi in vendita nuovi oggetti esclusivi, ed è dunque possibile che la strategia sia la stessa anche per quest'anno.

Per quanto riguarda l'aggiornamento del negozio, sono in vendita le demoniache skin Asmodeus e Callisto, che si abbinano al piccone Foul Play e al glider Batso. Tutti gli oggetti di cui sopra, sono di grado Raro. Nelle Daily Sales ci sono invece le skin Ether e Fastball, le emote True Hart e T-Pose, e il piccone a forma di banana Peely Pick.

Tornando ai leak invece, sono ben 75 gli oggetti trapelati, e li trovate nella gallery in calce alla news. Infine, sembra sia stata scoperta l'esistenza di un nuovo evento a tempo limitato, chiamato 14 Days of Summer, una serie di nuove sfide quotidiane sulla falsariga dell'evento già effettuato a Natale.

Che ne pensate di questi nuovi leak? Avete già deciso come spendere i vostri V-Bucks nello Shop? Per tutte le informazioni sull'aggiornamento 9.30 di Fortnite, consultate il nostro sito, dove trovate anche la guida per la modalità Scatto dell'Orda.