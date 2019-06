Fortnite: l'aggiornamento del negozio porta in dote tante nuove skin

Una delle poche certezze della vita è il regolare, quotidiano, aggiornamento del negozio di Fortnite, che ci sta regalando davvero un inizio settimana col botto, visto che oggi sembra essere pieno di tanti nuovi oggetti, ma soprattutto di skin. Andiamo a vedere nel dettaglio i nuovi arrivi di oggi.

Come dicevamo, ci sono parecchi outfit in vendita oggi sul negozio, che faranno sicuramente piacere a chi vuole dare un look futuristico al proprio personaggio: si comincia infatti con la skin leggendaria Dark Vanguard, da 2000 V-Bucks, ma sono presenti anche le due varianti Overtaker e Whiteout (che ricordano lo Stig di Top Gear) da 1500 V-Bucks. Decisamente più orientaleggianti sono invece le skin Lace e Paradox, anch'esse in vendita al costo di 1500 V-Bucks.

Sempre a tema futuristico/spaziale, sono in vendita anche i glider Cyclone, Deep Space Lander, Orbital Shuttle e White Squall. Chiudono il cerchio il piccone Vision e il glider Equilibrium.

Per quanto riguarda le Daily Sales invece, troviamo altre due skin: Field Surgeon e Fortune, le emote Dance Therapy e Waterworks, il piccone Brute Force e il simpatico glider Googly.

L'aggiornamento del negozio sarà online dalle ore 13 in Italia e come di consueto vi ricordiamo che gli oggetti che acquisterete non vi daranno alcun vantaggio competitivo in battaglia, ma unicamente personalizzazioni estetiche per il vostro personaggio.

Intanto cominciano ad arrivare le prime informazioni sull'aggiornamento 9.20 di Fortnite, mentre è stata annunciata una Xbox One S viola a tema Fortnite.