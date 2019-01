Fortnite agli Australian Open: emergono le prime star dell'evento Pro-Am

I più grandi nomi di Fortnite si daranno appuntamento in Australia per il Summer Smash il prossimo 27 gennaio. Il Fortnite Summer Smash sarà diviso in due parti.

Il Fortnite Summer Smash sarà diviso in due parti. Da un lato verrà organizzato un torneo in Solo da 400.000 Dollari australiani mentre, dall'altro, ci sarà l'evento di beneficenza Pro-Am che si terrà durante le fasi finali degli Australian Open di tennis.

I nomi dei partecipanti stanno iniziando a essere svelati. Al momento sono emersi i nomi degli americani DrLupo e Valkyrae i quali si uniranno ai locali creatori di contenuti. Ci saranno anche AlexAce e MrWoofless, sempre nordamericani, che dovranno affrontare la lunga trasferta e saranno raggiunti dal Vikkstar dal Regno Unito.

A rappresentare l'Australia ci saranno Lachlan, Lazarbeam, MrFreshAsian, Muslek e Loserfruit.

Il comitato organizzatore degli Australian Open ha affermato che i più grandi nomi di Fortnite saranno al Pro-Am, quindi è lecito pensare che solo una minima parte delle personalità più importanti sia stata rivelata finora. Chissà che qualche tennista di fama mondiale, a esclusione di quelli che si dovranno giocare la finalissima sul campo centrale, non decida di cimentarsi nel torneo di beneficenza.