Fortnite Al Volante: dove trovare le auto e come fare benzina

Da oggi le automobili sono arrivate in Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sul funzionamento di questi veicoli.

Dove trovare le auto

Non esiste al momento una vera e propria mappa della posizione delle auto, ma è possibile trovare dei veicoli da utilizzare nei pressi di tutte le stazioni di rifornimento e dei luoghi d'interesse del mondo di gioco. Ognuno dei veicoli disponibili ha inoltre la stessa percentuale di probabilità di spawn, quindi non esistono auto più rare o più comuni.

Come utilizzare le auto

Una volta individuata l'auto che volete guidare non dovete far altro che entrarci con la pressione del tasto legato all'interazione come per tutti gli altri veicoli. In questo caso, però, bisogna tener conto dell'indicatore legato alla benzina nel serbatoio (quello in basso a destra, accanto all'indicatore della velocità), dal momento che ogni veicolo appare sulla mappa con un quantitativo diverso di carburante e alcuni potranno percorrere solo pochi metri prima di fermarsi in attesa che qualcuno faccia il pieno.

Come fare rifornimento

Esistono due diversi metodi per riempire il serbatoio della vostra auto: tramite l'utilizzo di una tanica o direttamente presso una stazione di rifornimento. L'ultimo metodo citato è il più semplice ma può essere seguito solo se il vostro mezzo ha benzina a sufficienza per raggiungere la stazione più vicina. Una volta posizionata l'auto in corrispondenza della stazione di rifornimento non bisogna far altro che interagire con il dispositivo per raccogliere la pompa e "sparare" con il grilletto destro la benzina nell'automobile. Se l'auto è ferma potete invece utilizzare una tanica, oggetto che si può trovare in giro per la mappa e che può essere riempito sempre presso una pompa e poi utilizzato sull'auto per riempirne il serbatoio.

Prima di lasciarvi alla mappa delle stazioni di rifornimento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida ai controlli delle auto in Fortnite Stagione 3.