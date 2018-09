Fortnite: alcuni utenti hanno creato un percorso degno di un episodio di Takeshi's Castle

Come se il costante pericolo degli altri giocatori in agguato non bastasse, alcuni streamer di Fortnite Battaglia Reale hanno dato vita ad un percorso a ostacoli molto particolare.

Ispirandosi al celebre programma televisivo chiamato Ninja Warrior, in cui diversi concorrenti affrontano prove che li spingeranno il loro fisico al limite, questi giocatori hanno creato un lungo percorso ricco di ostacoli, pedane e chi più ne ha più ne metta. Il risultato è un esilarante filmato di 18 minuti nel quale i quattro utenti, nella modalità Parco Giochi, si divertono ad affrontare il percorso senza commettere un solo errore. Dando un'occhiata al timer della partita, Muselk e i suoi amici hanno impiegato circa 40 minuti per costruire il lunghissimo percorso a Sponde del Saccheggio.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che la prossima settimana arriverà il nuovo evento chiamato High Steaks, durante il quale verranno proposti nuovi oggetti estetici, sfide e una modalità a tempo limitato. Pare inoltre che la skin Royal Bomber stia per diventare molto più comune grazie ad un nuovo bundle targato Sony. Sapevate che i revolver stanno per sparire temporaneamente da Fortnite Battaglia Reale?