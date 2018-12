Fortnite: Alfonso Ribeiro fa causa ad Epic per l'uso non autorizzato della Carlton Dance

Alfonso Ribeiro, meglio conosciuto per il ruolo di Carlton nella sit-com Willy Il Principe di Bel Air, ha fatto causa ad Epic Games per l'utilizzo non autorizzato in Fortnite della celebre "Carlton Dance", balletto reso popolare proprio grazie alla serie TV degli anni '90.

L'attore afferma che Epic Games ha inserito il noto passo di danza nel suo Battle Royale senza chiedere alcun permesso e senza corrispondere alcun corrispettivo economico. Ribeiro negli anni ha difeso con le unghie e con i denti il balletto da lui ideato, diventato un vero e proprio fenomeno di culto in particolar modo negli Stati Uniti dove viene regolarmente effettuato dalle superstar NBA... non a caso l'attore ha fatto causa anche a 2K Games per aver inserirlo la Carlton Dance nella serie NBA 2K.

Al momento Epic Games non ha risposte alle accuse di Ribeiro, ricordiamo come negli ultimi tempi siano sempre di più i VIP che hanno deciso di citare la compagnia in tribunale, accusandola di essersi appropriata di alcuni passi di danza trasformato in balletti di Fortnite, come l'emote Milly Rock, la cui paternità viene ora fortemente rivendicata dal rapper 2 Milly.