Fortnite e gli Alieni: il Bunker di Loot Lake è lo scafo di un'Astronave?

Le indiscrezioni sull'imminente arrivo di un'Invasione Aliena in Fortnite si fanno sempre più insistenti. Incuriosito dai rumor, il dataminer Lucas4Yoshi ha voluto capirci qualcosa di più e, ingolosito dalle porzioni di codice nascoste da Epic nell'update 8.40 di Fortnite, ha scoperto delle importanti novità.

Stando ai file di testo estrapolati da alcuni modelli poligonali inutilizzati del Bunker, infatti, sembrerebbe proprio che la struttura metallica semisepolta sul letto dell'ormai prosciugato lago di Sponde del Saccheggio sia una vera e propria Astronave!

I programmatori di Epic Games, infatti, hanno voluto indicizzare tali file all'interno di cartelle che descrivono alcuni di questi modelli poligonali come "LakeStructure_Hull", dove "Hull" può essere tradotto solo come "scafo" o "carena". La terminologia scelta da Epic non fa che rafforzare le recenti scoperte dei dataminer collegate agli spostamenti delle Rune sull'isola e all'ipotetica invasione aliena che dovrebbe avvenire nel corso dell'evento ingame che sancirà la conclusione della Stagione 8 a tema piratesco e l'arrivo della Season 9. E questo, senza dimenticare i rumor sul ritorno di Kevin il Cubo Viola supportati dalla scoperta di misteriosi file audio.

Speriamo quindi di scoprire al più presto cosa hanno in mente i ragazzi di Epic Games. Agli esploratori dell'isola di Fortnite ricordiamo infine che il battle royale più famoso e giocato del mondo si prepara ad accogliere un evento crossover con Avengers Endgame e i nuovi contenuti dell'update 8.50 di Fortnite, entrambi previsti per giovedì 25 aprile.