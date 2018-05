Fortnite: all'E3 Epic Games ospiterà un torneo di beneficenza con tante star

Dopo l'esplosivo annuncio di Epic Games riguardo al maxi investimento di 100 milioni di Dollari in montepremi per la stagione competitiva 2018/2019 di Fortnite, oggi è arrivato un altro annuncio: all'E3 2018 si terrà un torneo Battle Royale che, però, non attingerà alla cifra stanziata.

Epic Games, infatti, ospiterà un torneo Celebrity Pro-Am all'E3 2018. Cinquanta tra professionisti e celebrità si daranno battaglia a partire dalle 12:30 del 12 giugno per un montepremi di $ 3 milioni.

Questa cifra verrà interamente devoluta in beneficenza: il duo che riuscirà a vincere, guadagnerà $ 1 milione da donare a un ente od organizzazione di loro scelta. Alcune delle più grandi personalità di Fortnite parteciperanno all'evento di beneficenza, tra cui Tyler "Ninja" Blevins e Ali "Myth" Kabbani di TSM. Ninja sarà in competizione con il produttore musicale Marshmello, mentre Myth collaborerà con l'all-star Paul George.

Saranno inoltre presenti altre personalità di Twitch e YouTuber, come "Pokimane", Mark "Markiplier" Fischbach e Corentin "Gotaga" Houssein. Il compagno di Pokimane sarà il rapper Desiigner, Markiplier invece farà coppia con l'attore e comico Joel McHale e Gotaga combatterà assieme al professionista di mixed martial Demetrious Johnson.

I biglietti per vedere l'evento costano $ 10, ma sono disponibili solo per l'acquisto tramite un link email inviato ai giocatori dell'area di Los Angeles, e solo 3.000 biglietti saranno venduti per il torneo.

Questa iniziativa non può che essere apprezzata e, inoltre, non fa altro che catalizzare ancor di più l'attenzione del pubblico in vista del reale debutto di Fortnite sulla scena esport. Il torneo di beneficenza non è che una prova generale di ciò che probabilmente verrà.