Fortnite: Aloy e Lara Croft non uniranno le forze prima della prossima settimana

Nella giornata di ieri i giocatori di Fortnite non vedevano l'ora di catapultarsi nella nuova modalità a tempo limitato "Forma una Squadra: Aloy e Lara", ma i loro sogni si sono infranti: a causa di un problema tecnico, Epic Games è stata costretta a rinviare l'evento.

In "Forma una Squadra: Aloy e Lara", le due celebri eroine di Horizon Zero Dawn e Tomb Raider sono chiamate a fare squadra in una modalità di coppia, dove la prima può utilizzare solo l'arco, mentre la seconda è munita esclusivamente di doppie pistole. Epic Games non ha chiarito le cause della mancata apparizione della LTM su alcune piattaforme, limitandosi a rinviare il debutto di qualche giorno, ossia a lunedì 19 aprile. Per fortuna, l'attesa non si protrarrà a lungo.

Nel frattempo, avete ancora la possibilità di acquistare il bundle Aloy di Horizon Zero Dawn, che comprende il costume Aloy, il dorso decorativo Serbatoio di Vampa, il piccone Lancia di Aloy, il deltaplano Smeriglio, la copertura Tessitrice di Scudi, l'emote CuOrizon e la schermata di caricamento Aloy scrutatrice dei cieli (solo bundle). Se giocate su PS5, riceverete come bonus anche lo stile Aloy Cacciatrice dei ghiacci.

Ne approfittiamo per ricordarvi che tra pochi giorni debutta il primo numero del fumetto Fortnite X Batman Punto Zero, che racconterà dell'arrivo del Cavaliere Oscuro sull'isola della Battaglia Reale.