Fortnite Alza la Posta: la modalità La Fuga sarà disponibile in solitaria per sole 24 ore

Novità per l'evento Alza la Posta di Fortnite Battaglia Reale: tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco, Epic Games ha annunciato che per sole 24 ore la modalità a tempo limitato La Fuga (The Getaway in inglese) sarà affrontabile in solitaria.

In questa modalità per ottenere l vittoria è necessario recuperare un enorme gioiello e recarsi al punto di estrazione, ovvero un furgone volante. Nella mappa di gioco sono presenti quattro casseforti contenenti la preziosa refurtiva, spetterà ai giocatori impossessarsene e raggiungere uno dei furgoni sparsi per l'isola combattendo contro gli agguerriti avversari pronti a rubare il bottino. Negli scorsi giorni è stato possibile affrontare La Fuga solamente in squadra e in coppia, tuttavia Epic Games ha quest'oggi annunciato che fino al tardo pomeriggio di domani la speciale MAT sarà disponibile in solitaria. Ciò vuol dire che solamente 4 giocatori su 100 potranno portarsi a casa la vittoria. Ricordiamo che l'evento Alza la Posta (High Stakes) di Fortnite Battle Royale introduce una nuova serie di sfide che sbloccano l'accesso a contenuti cosmetici esclusivi. Di seguito, trovate tutti i dettagli a riguardo:

Gioca a 10 partite a La Fuga - Ottieni 5.000 PE

Infliggi 500 danni ai nemici che trasportano il gioiello - Sblocca lo spray Potenziato

Raccogli un gioiello in 5 diverse partite della MAT La Fuga - Sblocca la scia Un fiume di denaro

Completa tutte e 3 le sfide - Sblocca il piccone Levachiodi

Fra le novità di High Stakes troviamo anche il costume leggendario Jolly e il deltaplano raro Scassinatore, disponibili per l'acquisto nel negozio virtuale di Fortnite Battle Royale rispettivamente al prezzo di 2.000 e 800 V-Buck.