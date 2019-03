Fortnite Alza la Posta: Raccogli un Diamante in partite diverse di La Fuga

Per tutto il weekend sarà nuovamente disponibile l'evento Fortnite La Fuga, durante il quale potremo completare le nuove sfide Alza la Posta e ottenere ricompense esclusive. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida Raccogli un diamante in partite diverse.

Raccogli un diamante in partite diverse (0/3)

Come suggerisce il titolo, per completare questa sfida dovrete raccogliere tre diamanti nella modalità La Fuga, nell'arco di tre partite differenti. I diamanti si trovano all'interno delle consegne speciali. Dal momento che le casse impiegheranno molto tempo per aprirsi, assicuratevi che l'area sia libera prima di rivendicare il suo contenuto.

Nello stesso momento ci saranno sempre quattro diamanti in gioco sulla mappa. Se un giocatore scappa con un diamante, o se ne perde uno a causa della tempesta, questo verrà rimpiazzato con una nuova consegna speciale.

Quando un diamante viene raccolto, inoltre, sarà visibile sulla mappa a tutti per 30 secondi.

Mentre lo trasporterete la vostra salute e gli scudi aumenteranno nel tempo, ma al tempo stesso verrete rallentati del 10%. Tutto quello che dovete fare per completare la sfida in questione, dunque, è avviare una partita di Fortnite La Fuga e raccogliere almeno un diamante nell'arco del match, ripetendo l'operazione in tre partite differenti.

Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili anche le nuove Sfide settimanali: siete riusciti a trovare la Stella segreta della Settimana 3?