Fortnite: l'amato/odiato Missile Guidato potrebbe presto fare il suo ritorno!

La Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 è ormai entrata nel vivo, e i ragazzi di Epic Games stanno lavorando ai numerosi contenuti che dovranno allietare i giocatori nei prossimi mesi. I data miner, dal canto loro, analizzano continuamente i file di gioco alla ricerca di indizi su ciò che verrà.

L'ultima scoperta potrebbe far strabuzzare gli occhi a molti giocatori: nei dati dell'ultimo aggiornamento sono stati trovati dei palesi riferimenti e il modello 3D del Missile Guidato, una potentissima arma telecomandata che dalla terza alla sesta stagione ha animato oltremodo le partite della Battaglia Reale, prima di essere riposta nel deposito. Fece poi il suo ritorno nel Parco Giochi, ma nel corso della Stagione 7 venne rimosso pure da lì. Evidentemente, Epic Games ha cominciato dei test per valutare un'eventuale re-integrazione dell'arma nell'arsenale ufficiale.

Se siete dei novizi e non sapete di cosa stiamo parlando, allora vi consigliamo di guardare questo video di repertorio in cui Ninja e DrLupo vincono una partita cavalcando un Missile Guidato. Una volta sparati, i missili dell'arma potevano essere guidati a piacimento verso l'obiettivo, dando vita a situazioni di gioco esilaranti per chi aveva la meglio, ma difficili da digerire per chi ci rimetteva le penne. Epic Games la reintrodurrà per davvero? Staremo a vedere! Intanto, quest'oggi sono arrivate nel negozio di gioco le skin Aura e Gilda con nuovi stili selezionabili.