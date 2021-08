Fortnite Amicizia a mille: come sbloccare picconi e skin gratis dell'evento

Con l'update 17.50 di Fortnite Capitolo 2, probabilmente l'ultimo prima della Stagione 8, è stato dato il via ad un altro interessante evento a tempo limitato che permette ai giocatori di accaparrarsi una serie di skin e picconi in maniera completamente gratuita.

Ecco l'elenco completo delle ricompense che si possono ottenere con Amicizia a mille e il relativo obiettivo da raggiungere:

Emote "Stretta di mano spazio esterno": si sblocca a 3 Punti

si sblocca a 3 Punti Musica per la Lobby "Remix Invasione": si sblocca a 10 Punti

si sblocca a 10 Punti Copertura per armi e veicoli "La vita è una spiaggia": si sblocca a 20 Punti

si sblocca a 20 Punti Piccone "Aquari-Ascia": si sblocca a 50 Punti

Queste sono le modalità attraverso le quali verranno assegnati i punti con cui sbloccare le ricompense nel corso dell'evento:

Ogni 10 minuti passati giocando con un amico a qualsiasi modalità 'classica' di Fortnite Capitolo 2: 1 Punto

Ogni 10 minuti passati giocando insieme nella modalità Creativa di Fortnite Capitolo 2: 1 Punto (in questo caso c'è un limite di 6 Punti ogni 24 ore)

Per poter prendere parte all'evento non occorre far altro che visitare la pagina ufficiale del sito di Amicizia a Mille, cliccare sul tasto viola "inizia" ed effettuare l'accesso con l'account Epic Games. A questo punto avete attivato l'evento sul vostro profilo e potete selezionare un a fascia oraria per il Bonus Giornaliero, ovvero un'ora al giorno durante la quale i punti ottenuti vengono triplicati. Ricordate che il sito può essere consultato anche per controllare il punteggio raggiunto, tenendo conto che l'aggiornamento non avviene in tempo reale.

Va precisato che al raggiungimento del punteggio obiettivo dei vari step non si riceve immediatamente la ricompensa e, stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, possono trascorrere anche 60 minuti prima dell'arrivo dei premi nell'armadietto del battle royale. Pare inoltre che gli oggetti non siano esclusivi e che, in futuro, potrebbero arrivare nel negozio oggetti ed essere acquistati con i V-Buck.

L'evento, che è già attivo, si concluderà il prossimo lunedì 12 settembre 2021 alle ore 22:00 del fuso orario italiano.

Avete già letto del set evolutivo esclusivo Legacy per gli abbonati a Fortnite Crew?