Fortnite Amore è Guerra: al via la battaglia tra i Creatori, in palio tanti V-Buck!

Come parte dell'evento di San Valentino "Amore e Guerra", Epic Games ha dato ufficialmente il via alle Battaglie tra i Creatori della community.

Fino al 15 febbraio, i giocatori potranno formare una squadra con i Creatori europei che partecipano all'evento per avere una chance di vincere V-Buck. Potete registrarvi per entrare nella squadra del Creatore che preferite dirigendovi a questo indirizzo. Fate in fretta, però: ogni Creatore può avere in squadra un massimo di 5000 membri e la registrazione è in ordine di arrivo! Ecco la composizione delle 20 squadre:

Ecco la composizione di tutte le 20 squadre:

Francia

JeanFils

Xewer

Adz

NexTaz

Germania

Standart Skill

iCrimax

HeyStan

Kamo

Spagna

Willyrex

Grefg

Agustin51

Hiper

Italia

Kroatomist

Kekkobomba

PizFN

Kygozz

Polonia

Jacob

Ewron

Rafa

Ainest

I membri di ogni squadra dovranno collaborare per ottenere punti squadra tramite le sfide pubblicate ogni giorno sulla pagina web delle Battaglie con i Creatori della community. Le 3 squadre che avranno guadagnato più punti alla fine dell'evento verranno dichiarate vincitrici. TUTTI i membri di quelle squadre riceveranno V-buck.

Ci sono 6 milioni di V-buck in palio, che verranno divisi nel seguente modo:

Squadra al 1° posto: 500 V-buck per ogni membro

Squadra al 2° posto: 400 V-buck per ogni membro

Squadra al 3° posto: 300 V-buck per ogni membro

Non lasciatevi sfuggire quest'occasione! Prima di salutarvi, segnaliamo che è stata resa disponibile la skin di Harley Quinn Sempre Fantasmagorica.