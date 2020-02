Fortnite Amore e Guerra: è iniziato l'evento di San Valentino con oggetti gratis

Il leak di stamane, come prevedibile, si è rivelato veritiero. Epic Games ha appena dato il via l'evento di San Valentino di Fortnite, durante il quale i giocatori potranno partecipare ad una nuova MAT e completare delle sfide per ottenere degli oggetti completamente gratis. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

La nuova Modalità a Tempo, creata dalla community, si chiama Trova e Distruggi, ed è l'ideale per tutti i giocatori che amano fare squadra con il proprio compagno del cuore. Si tratta di un classico gioco di attacco e difesa con gli elementi distintivi di Fortnite. Ecco le regole:

Squadre da 6;

Fino a 11 round. Vinci 6 round con la tua squadra per ottenere la vittoria totale;

Distruggi il lato della bomba (attaccanti), difendi il sito della bomba (difensori) o elimina la squadra avversaria per ottenere la vittoria;

Ottieni oro eliminando i nemici, piazzando o disinnescando obiettivi oppure completando round. L'oro è utilizzato per acquistare armi, scudi e materiali da costruzione aggiuntivi. Nota: Il tuo oro viene trasferito da un round all'altro ma si azzera cambiando lato.

Giocando alla MAT Trova e distruggi potrete completare le sfide Amore e guerra e sbloccare oggetti estetici gratuiti, tra cui un piccone e un'emote (potete visionarli tutti quanti nell'immagine presente nella galleria). La ricompensa finale si abbina alla perfezione con il set estetico Scompiglio, in arrivo prossimamente nel negozio di gioco.

L'evento di San Valentino Amore e Guerra rimarrò attivo fino al 17 febbraio. Ne approfittiamo per ricordarvi che oggi è stato pubblicato l'aggiornamento 11.50 di Fortnite, che ha introdotto il nuovo motore fisico Chaos.