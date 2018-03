Fortnite: anche Epic e Phil Spencer vorrebbero il supporto Cross-Play tra Xbox One e PS4

Sappiamo chesupportà il Cross-Play con le versioni PC, Mac, Xbox One e PlayStation 4, una notizia che ha risvegliato in molti il desiderio di vedere il pieno supporto per questa funzionalità anche tra le versioni Xbox e PlayStation.

Il profilo Twitter di Phil Spencer è stato invaso da richieste in tal senso e il responsabile della divisione Xbox si è limitato a dichiarare che anche a lui piacerebbe questa opzione. Alla discussione si è aggiunto il profilo Twitter di Fortnite che appoggia le parole di Spencer.

Dietro a questa scelta ci sono motivazioni ben precise da parte di Sony Interactive Entertainment, la quale più volte ha negato la possibilità di aprirsi verso l'universo Xbox. Epic Games ha spesso ribadito come non ci siano impedimenti tecnici di alcun tipo nel supportare il Cross-Play tra le due piattaforme ma la mancanza di accordi con SIE rende questa opzione al momento impossibile da attivare.

Continuando a parlare del gioco, ricordiamo che oggi apriranno le registrazioni per la fase di test di Fortnite Mobile su iPhone e iPad, la quale permetterà a pochi fortunati utenti di provare con mano l'edizione smartphone di Fortnite, in arrivo in versione definitiva nel corso del 2018.