Fortnite: anche il rapper BlocBoy JB fa causa a Epic Games per una danza

Le danze di Fortnite continuano a non far dormire sonni tranquilli a Epic Games, che si vede costretta a fronteggiare una nuova causa dopo che il rapper BlocBoy JB ha accusato la software house di aver "plagiato" le sue movenze nel videoclip del suo brano "Shoot".

Stando al rapper, le sue mosse sarebbero state rubate ed inserite nel gioco sotto un nome diverso, e dunque quella che nel gioco è nota come la "Hype Dance", sarebbe in realtà stata inclusa senza il suo permesso.

BlocBoy JB aveva già espresso il suo disappunto in un Tweet, nel quale scrisse: "Ogni volta che qualcuno fa la mia danza, viene dato credito a Fortnite, ma loro non hanno creato niente se non il gioco, quindi in pratica stanno prendendo soldi e merito che spetterebbero a me. È una follia".

Per il momento Epic Games non ha voluto commentare. Come dicevamo, non è la prima volta che gli autori del gioco hanno a che fare con un caso del genere: a Dicembre 2 Milly aveva fatto causa alla compagnia per l'uso della "Milly Rock" dance e più tardi, nello stesso mese, era stato Alfonso Ribeiro, attore della celebre serie TV Il Principe di Bel Air, ad aver accusato l'azienda di aver usato senza permesso la sua "Carlton Dance".

Visti i guadagni di Fortnite l'azienda non dovrebbe avere problemi nel fronteggiare le varie spese processuali, ma forse sarebbe il caso di iniziare a scegliere con più giudizio le mosse celebrative da inserire in-game.