Fortnite su Android: come scaricarlo al di fuori del Google Play Store

Nelle ultime ore l'app di Fortnite Capitolo 2 è stata rimossa sia da App Store che da Google Play Store. Se siete però dei possessori di un dispositivo Android, sappiate che è possibile aggirare il problema scaricando il gioco direttamente dal sito ufficiale.

Per installare l'app di Fortnite senza l'ausilio del Google Play Store basta visitare il sito ufficiale direttamente dal vostro dispositivo (o inquadrare il Codice QR presente sulla pagina) e cliccare sul tasto nero che avvierà il download dell'Epic Games Store in versione Android. Fatto ciò, occorre entrare nella cronologia dei download del browser o nel file manager per trovare l'applicazione scaricata e cliccarci sopra per avviarne l'installazione. Nel caso in cui il sistema operativo dovesse impedirvi di avviare questo procedimento, non dovrete far altro che visitare la schermata delle impostazioni ed autorizzare l'installazione di APK di terze parti (in alcuni casi è possibile farlo direttamente dal messaggio d'errore che appare a schermo al primo tentativo di installare l'app). A questo punto vi apparirà l'app dell'Epic Games Store nella home del vostro dispositivo e, aprendola, vi verrà data la possibilità di installare Battle Breakers e Fortnite: cliccate sul battle royale per dare il via al download di circa 8GB (assicuratevi di aver collegato il cellulare ad una rete wi-fi), non prima di aver effettuato l'accesso al vostro account.

Così facendo non dovrete più preoccuparvi del Google Play Store e potrete continuare a giocare e a tenere aggiornata l'app, anche quando la Stagione 4 farà il proprio debutto.