Fortnite Android: Epic al lavoro per garantire il supporto ai 60 fps

Fortnite Battle Royale supporta ora i 60 fps su alcuni smartphone Apple di fascia alta come iPhone XS, XS Max e iPhone XR mentre su Android tale opzione non è ancora disponibile ma potrebbe esserlo nel prossimo futuro, come confermato da Epic Games.

"Sappiamo che anche i nostri giocatori di Android non vedono l'ora di ricevere gli stessi miglioramenti... Anche se non possiamo ancora comunicarvi una data precisa, il nostro team è al lavoro sulle ottimizzazioni per Android insieme ai produttori di telefoni e prima o poi riusciremo a supportare i 60 FPS anche su determinati dispositivi Android compatibili di fascia alta. Vi terremo aggiornati non appena avremo novità, restate connessi per scoprire altri aggiornamenti su Fortnite per dispositivi mobili!"

Questa la dichiarazione dello studio, che afferma di essere al lavoro per integrare il supporto ai 60 fps anche su alcuni smartphone Android di fascia alta, purtroppo è ancora presto per ulteriori dettagli in merito.