Fortnite Android: Galaxy Skin, come sbloccarla su Samsung Galaxy Note 9 e Tab 4

Fortnite Mobile è disponibile al momento in esclusiva sui dispositivi Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Galaxy Tab 4, i possessori di questi prodotti riceveranno non solo l'accesso anticipato al gioco ma anche una skin esclusiva denominata Galassia (Galaxy Skin) realizzata in collaborazione tra Epic e Samsung.

La Skin Galassia di Fortnite è ottenibile solo ed esclusivamente dai possessori dei due terminali citati, una volta sbloccata e associata al proprio account la Galaxy Skin potrà essere utilizzata su qualsiasi piattaforma ma ribadiamo come non ci siamo modo di ottenerla in maniera alternativa rispetto al metodo passo passo che riportiamo qui sotto:

Fortnite Android: Galaxy Skin

La prima cosa da fare è quella di aprire Galaxy Apps e avviare il download di Fortnite Android su Galaxy Note 9 o Tab 4, come saprete il gioco non sarà disponibile tramite Google Play Store, dunque dovrete passare dallo store proprietario di Samsung. Una volta scaricato il gioco effettuate il login con il vostro account, ricordiamo che ogni skin potrà essere associata ad un solo profilo.

Seguita la procedura riportata qui sopra, iniziare a giocare a Fortnite Android e completate almeno tre partite senza uscire prima di essere sconfitti. Adesso basterà attendere per ricevere la Skin Galassia, le testimonianze in rete sono molteplici e c'è chi afferma di aver ottenuto la skin alla fine della terza partita e chi invece ha dovuto aspettare un lasso di tempo compreso tra le 24 e le 48 ore. Il nostro consiglio è quello di effettuare nuovamente il login dopo almeno 24 ore e verificare il corretto sblocco della Galaxy Skin.

La procedura è semplice e intuitiva, ricordiamo come la Skin Galassia sia un contenuto bonus esclusivo e dunque non esistono metodi per ottenerla su piattaforme diverse da Galaxy Note 9 e Tab 4.