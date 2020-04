Fortnite Android su Google Play, attenzione alle truffe

Da inizio settimana Fortnite è disponibile su Google Play Store e sembra che l'arrivo nel negozio di app per Android abbia permesso a diversi malintenzionati di intensificare gli attacchi per rubare dati personali e numeri delle carte di credito.

In particolare leggendo i commenti sui social e le recensioni, alcuni giocatori affermano di aver ricevuto messaggi legati ad un presunto pagamento con carta di credito, oltre a visualizzare banner pubblicitari invadenti durante il download e moduli che chiedono di inserire i propri dati personali.

Fate attenzione dunque e ricordatevi di scaricare Fortnite solamente da Google Play Store evitando di passare da link trovati su Google o altri canali, così da ridurre al minimo i rischi per quanto riguarda l'installazione di malware o altri file dannosi per lo smartphone e la vostra privacy. Ricordatevi che Epic Games non vi chiederà mai i vostri dati sensibili come username e password dell'account di Fortnite, così come dati legati alla carta di credito, del tutto facoltativi per scaricare Fortnite gratis.

Approfittiamo dell'occasione per ricordare che questo fine settimana è caratterizzato dalla presenza dell'evento Astronomical di Travis Scott, il primo concerto è andato in onda nella notte e repliche seguiranno nelle giornata di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 aprile.