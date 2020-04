Fortnite per Android su Google Play, problemi di installazione?

A sorpresa ieri Fortnite è comparso sul Google Play Store, con Epic Games che a quanto pare ha ceduto alle richieste di Big G con l'obiettivo di provare ad aumentare la fanbase di utenti attivi sugli smartphone con il sistema operativo del robottino.

Sembra però che non tutto sia andato per il verso giusto, nel momento in cui scriviamo il gioco registra più di 50.000 installazioni (non troppe in verità per un fenomeno di costume come Fortnite) ma i commenti su Google Play non sono del tutto positivi e diversi utenti lamentano problemi di installazione. C'è chi parla di download infiniti di dimensioni notevoli (7/8 GB) e chi fa sapere di ricevere un messaggio di errore al termine della procedura, per poi essere costretto a riscaricare tutto da capo, non mancano poi crash all'avvio e rallentamenti.

Il parco di smartphone e tablet Android come sappiamo è piuttosto vasto ed assicurare il corretto funzionamento delle app su tutti i dispositivi non è semplice, tuttavia sia Google che Epic Games raccomandano di installare Fortnite su device in grado di assecondare le richieste minime, ovvero sistema operativo Android 8.0 Oreo o superiore, 3 GB di RAM, GPU Adreno 530, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 o superiore e almeno 3 GB di spazio libero per l'installazione.