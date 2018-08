Fortnite Android: in futuro supporterà ufficialmente i controller, anche quello Xbox One

Stando a quanto riferito da un redattore del portale CNET, che afferma di essere entrato in contatto con un portavoce di Epic Games, in Fortnite Mobile verrà introdotto il supporto ai controller bluetooth.

Non sono state fornite informazioni riguardo alle tempistiche, ma la fonte ha assicurato che ciò accadrà. Nel frattempo, Google si è finalmente decisa ad identificare e risolvere un fastidioso bug - presente fin dal 2016 - che altera la mappatura dei comandi dei Controller Bluetooth Xbox One collegati ai dispositivi Android. Molto presto, quindi, il più recente sistema operativo Android 9 Pie supporterà in maniera nativa anche i pad della casa di Redmond.

Ciò significa che, in futuro, sarà possibile giocare agevolmente a Fortnite su Android con il Controller Xbox One, possibilità che renderà il gameplay più confortevole e, soprattutto, più preciso. Al momento, quindi, non possiamo far altro che pazientare. Vi aggiorneremo non appena ci saranno aggiornamenti in merito.

Ricordiamo che Fortnite per Android non è presente su Google Play Store e può essere scaricato esclusivamente dal sito ufficiale di Epic. Attualmente si trova in fase Beta su invito: per tutte le informazioni sul download e sui dispositivi compatibili, vi invitiamo a consultare questa guida.