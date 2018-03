Fortnite Android: le prime fake app compaiono sul Google Play Store

Esattamente come accaduto nel caso di Cuphead , pochissime ore dopo l'annuncio diper iOS e Android, le prime fake app del gioco Epic Games hanno fatto la loro comparsa sul Google Play Store.

Oltre a un gran numero di applicazioni con guide e trucchi e le classiche app dedicate agli sfondi, lo store di Big G ospita da qualche ora anche vere e proprie "fake app" di Fortnite Mobile che si spacciano per lo stesso o promettono di offrire esperienze di gioco basate sullo shooter di Epic. Tra le tante citiamo Fortnite World Battls Adventure, Battle Royale of Fortnite Fighters e The Fortnite Battle of Survival, ma l'elenco potrebbe continuare ancora a lungo...

Da parte nostra vi suggeriamo caldamente di non scaricare per alcun motivo queste applicazioni che utilizzano il nome e gli assets del gioco Epic Games ovviamente senza alcun permesso da parte dell'azienda, inoltre non è escluso che i software possano contenere banner invasivi, malware e altri programmi malevoli per la privacy o per il corretto funzionamento del proprio sistema operativo.



Fortnite Mobile uscirà ufficialmente su Android nel corso dell'anno, nella giornata di oggi invece il publisher aprirà il test di Fortnite iPhone, accessibile solamente su invito, la prova della versione per il sistema operativo di Big G partirà invece nei prossimi mesi, nessuna data precisa è stata fortnita a riguardo.