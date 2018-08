Fortnite Android: la Skin Galassia viene venduta su eBay a prezzi altissimi

Come riportato dal sito Galaxy Club, sembra che molti consumatori stiano acquistando i nuovi Samsung Galaxy Note 9 e Tab 4 al solo scopo di sbloccare la skin Galassia di Fortnite Android, per poi rivendere subito tutto su eBay a prezzi maggiorati.

Come saprete, al momento Fortnite Android è disponibile unicamente per i due dispositivi Samsung citati (Galaxy Note 9 e Tab 4), tutti coloro che acquisteranno uno dei due device in questione riceveranno non solo l'accesso anticipato al gioco ma anche l'esclusiva Skin Galassia (Galaxy Skin) non ottenibile in alcun altro modo.

Su eBay il giro d'affari legato a questa skin è aumentato sensibilmente nelle ultime ore e diversi account vendono Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Tab 4 con la skin sbloccata a prezzi nettamente superiori al listino, con alcune aste apparentemente concluse anche a 1.500/1.800 euro.

Ricordiamo che Fortnite Android arriverà prossimamente anche su altri dispositivi con il sistema operativo di Big G, il Battle Royale di Epic non sarà però scaricabile dal Google Play Store a causa di una precisa decisione di Epic Games, la quale non ha mancato di suscitare polemiche...