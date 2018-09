Fortnite Stagione 6: annunciata la data di partenza; disponibile un gigantesco bonus XP

Con un tweet pubblicato pochi minuti fa, Epic Games ha finalmente svelato la data d'inizio dell'attesissima Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale. Segnatevelo sull'agenda e non prendete impegni: giovedì 27 settembre!

Per celebrare l'annuncio, e per permettere ai giocatori di sbloccare le rimanenti ricompense del Pass della Battaglia della Stagione 5, Epic Games ha ben pensato di attivare un gigantesco bonus all'esperienza ottenuta pari al 400%! I giocatori della Battaglia Reale potranno beneficiare di quest'opportunità irripetibile fino alle ore 14:00 di lunedì 24 settembre. Se non avete ancora raggiunto il livello 100, quindi, non prendete impegni questo weekend e dateci dentro. Potete divertirvi anche con la modalità a tempo Incontri Ravvicinati, che dopo tante settimane di assenza è finalmente tornata disponibile.

La compagnia americana ha invitato i giocatori a godersi questo fine settimana di gioco e ha precisato che le prime informazioni sulla Stagione 6 verranno svelate a partire da lunedì. Ci aspettiamo la pubblicazioni di immagini teaser a cadenza giornaliera, come già accaduto in passato prima dell'avvio delle precedenti stagioni. Restate sintonizzati su queste pagine, vi terremo costantemente aggiornati.

Cosa accadrà all'inizio della Stagione 6? Non ci è ancora dato saperlo con certezza, ma il cubo viola (Kevin, per gli amici) si è ormai sciolto all'interno del lago di Sponde del Saccheggio. Che stia per trasformarsi in un cratere vulcanico? Intanto, lo scorso mese di agosto Fortnite ha polverizzato ogni record facendo registrare un incredibile totale di 78,3 milioni di giocatori attivi.