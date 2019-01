Fortnite: annunciata la Data di Pubblicazione del Terzo Aggiornamento per la Versione 7.10

L'introduzione della Versione 7.10 di Fortnite ha aggiunto numerose novità all'interno del Titolo sviluppato, e costantemente aggiornato, da Epic Games.

Nel corso delle ultime settimane, la Software House ha ulteriormente arricchito i contenuti caratterizzanti tale versione di Fortnite, tramite la pubblicazioni di importanti aggiornamenti. Il primo di questi, pubblicato poco prima del giorno di Natale, ha introdotto nel gioco numerose novità a tema con la Festività. Il secondo aggiornamento della Versione 71.0 di Fortnite, pubblicato a ridosso della fine del 2018, ha a sua volta apportato interessanti aggiunte nel Titolo di Epic Games.

Tuttavia, le sorprese non sembrano essere finite. La Software House ha infatti in cantiere un Terzo Aggiornamento dei contenuti della Versione 7.10. Di quest'ultimo è stata recentemente resa nota la data di pubblicazione. Tramite il proprio account Twitter infatti, Sean Hamilton, attualmente Community Coordinator presso Epic Games, ha fornito interessanti dettagli in merito. Come potete verificare tramite il cinguettio in questione, disponibile come di consueto in calce a questa news, Hamilton ha infatti annunciato che il Terzo Aggiornamento della Versione 7.10 di Fortnite è previsto per il prossimo Martedì. La data di pubblicazione è dunque attualmente fissata per il giorno 8 gennaio.



Purtroppo, ad ora non sono noti ulteriori dettagli in merito a quali novità saranno introdotte nel gioco. Tuttavia, visto che la data è piuttosto vicina, non dovremo attendere molto per scoprire che cosa ha in serbo Epic Games per gli utenti di Forrnite!