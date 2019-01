Fortnite: annunciata la Data di Pubblicazione della Patch 7.20!

Nel corso dell'intero 2018, Epic Games ha costantemente aggiornato ed arricchito Fortnite, diventato un vero e proprio fenomeno di successo all'interno dell'industria, in grado di guidare alcune classifiche legate all'anno videoludico di Nintendo e di Sony.

A quanto pare, anche con l'inizio del nuovo anno, Epic Games non sembra intenzionata a ridurre l'attenzione dedicata al Titolo. Tra le novità attualmente più attese dalla Community legata al Gioco della celebre Software House figura sicuramente l'Aggiornamento 7.20 di Fornite. Tramite quest'ultimo, infatti, dovrebbero essere introdotte nel gioco alcuni interessanti elementi.

Tra questi segnaliamo sicuramente l'introduzione di un oggetto di ri-schieramento dei deltaplani, la cui aggiunta è stata da poco annunciata tramite un cinguettio pubblicato dall'Account Twitter ufficiale di Fortnite. Sempre tramite la nuova patch, dovrebbe inoltre essere corretto un famigerato bug del Titolo, noto nella Community con il nome di Ghost Shot, o "Colpo Fantasma".

Nonostante avesse diffuso alcune informazioni relative ai contenuti che sarebbero stati introdotti con il nuovo Aggiornamento, Epic Games non aveva ancora specificato la data di pubblicazione di quest'ultimo. Ebbene, finalmente è giunto l'annuncio ufficiale! Come potete verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Fortnite ha infatti pubblicato un cinguettio apposito per divulgare l'annuncio: la Patch 7.20 del Gioco sarà ufficialmente disponibile a partire da martedì 15 gennaio, alle ore 5 AM ET, corrispondenti in Italia alle ore 11:00.