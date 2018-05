Fortnite: annunciata la nuova modalità Duello in solitaria, in palio tantissimi V-Buck

Epic Games ha rivelato la nuova modalità a tempo limitato per Fortnite Battle Ryale: si chiama Duello in solitaria, presenterà le stesse regole e lo stesso gameplay della modalità single player, ma introdurrà un sistema di classifiche con tantissimi V-Buck in palio.

Alla fine di una partita in Duello in Solitaria vi verrà assegnata una determinata quantità di punti a seconda del piazzamento: si parte dai 25 punti per chi si posiziona fra il 76esimo e il 100esimo posto fino ad arrivare ai 100 punti per il vincitore della Battaglia Reale. I risultati ottenuti in questa modalità a tempo verranno inseriti in una classifica globale esclusiva e determineranno le ricompense in palio. I 100 giocatori che alla fine dell'evento avranno totalizzato più punti, otterranno i seguenti premi in V-Buck:

1° posto: 50.000 V-buck

Dal 2° al 4° posto: 25.000 V-buck

Dal 5° al 50° posto: 13.500 V-buck

Dal 51° al 100° posto: 7.500 V-buck

Per poter essere eleggibili, dovrete giocare 50 partite nella MAT Duello in solitaria. Verranno calcolati solamente i punteggi delle prime 50 partite, non sarà possibile dunque giocare a oltranza per migliorare la propria posizione in classifica.

Duello in solitaria sarà disponibile in Fortnite, dal 17 maggio 2018 al 21 maggio 2018 alle ore 16:00 (fuso orario italiano). Per ulteriori dettagli e approfondimenti, rimandiamo al regolamento ufficiale della competizione.