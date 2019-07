Fortnite: annunciato il vincitore del Concorso Creatori MAT

Nei mesi scorsi Epic Games ha lanciato il Concorso Creatori MAT per Fortnite, un successo senza precedenti con oltre 5.500 proposte di Modalità a Tempo Limitato ricevute. Nelle scorse ore è stato finalmente eletto il vincitore!

Epic Games ha stabilito una serie di parametri per le MAT, tra cui buona estetica e temi visivi interessanti, meccaniche di gioco coinvolgenti e buon design generale della mappa. A seguito di attenta valutazione, la MAT vincitrice è risultata essere Beach Assault (Assalto in Spiaggia) di Prudiz.

"Il concorso creatori MAT ha offerto ai creatori la prima chance di vedere il proprio lavoro pubblicato nel gioco come MAT. Ora, questa opportunità è aperta a tutti, sempre. Nella prossima stagione vi presenteremo molte altre MAT creative. Continuate a inviarci i vostri migliori lavori con l'apposito modulo: avrete una chance di mostrare a tutto il mondo le vostre opere.

Come abbiamo detto prima, ci saranno diversi tipi di opportunità per i creatori. Le Game Jam sono un nuovo e fantastico modo per far incontrare la community, collaborare e creare legami. Nei prossimi mesi organizzeremo una serie di Game Jam in tutto il mondo. Tenete gli occhi aperti per scoprire maggiori informazioni sui nostri canali social."